GMB'nin sivrisinekle mücadelesi sürüyor...

Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB), sivrisinekle mücadele kapsamında yıl boyunca yaptığı çalışmalara ek olarak Şubat ayından itibaren sulak alanlarda larva mücadelesi yaptığı bildirildi.

GMB’den yapılan yazılı açıklama ya göre, Çanakkale Göleti, Gülseren Göleti ile birlikte dere yatakları, sazlık alanlar, açık kuyu ve bahçe sulama havuzları, diğer havuzlar inşaatlardaki su birikintileri gibi geniş bir alan çevreyle uyumlu larvasit ilaçlar kullanılarak ilaçlanıyor.

Sağlık Şubesi ekiplerinin Çanakkale Göletine daha önce bıraktığı larvaları yiyen gambusya balığının da sivrisinekle mücadelede son derece önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca Gülseren Göleti ve Çanakkale Göletinde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile iş birliğinde larvaların üremesine zemin oluşturan sık kamışlık alanlar temizlenirken, kaymakamlıkla iş birliğinde ise dere yataklarında suyun akışını sağlamak için temizlik çalışması yapıldı" denildi.

Açıklamada, "Her hafta kanalizasyon pompa istasyonlarını kontrol eden ekipler Büyük Sanayi Bölgesi, Tuzla Mahallesi, Mağusa Suriçi’nde su sarnıcı, MTG sahasının yanındaki su kanalı, su drenajlarının ilaçlamasını da tamamladı. Larvasit ilaçlamanın yanında rutin olarak her bölge için belirlenen program çerçevesinde rögar ilaçlaması da yapılarak haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor. Mart’ın ortasından itibaren ise gezici araçlarla uçkun ilaçlaması da yapılacak" ifadesi yer aldı.

GMB Sağlık Şubesi Amiri İlke Soyer, kış döneminde kontrol dışı su birikintisi olan her yerde önce tespit ve larvanın üremesine zemin olan noktaların ortadan kaldırılması için çalışan ekiplerin Şubat ayından itibaren çalışmalarını larva mücadelesine yoğunlaştırdığını, larvalarla mücadelede etkili sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydetti.

Soyer, halkın sıkıntısız bir yaz geçirmesi için yoğun çaba içinde olduklarını, doğal yaşam için tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlandığını söyledi.

Soyer, sulak alanlarda sürdürülen mücadelenin yanında sivrisinek larvalarının üremesini engellemek için kent halkını, kendi yaşam alanlarında açıkta su birikintisi bırakmama konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Soyer, evlerde depo kapaklarının açık bırakılması ve kova, lastik içi gibi yerlerde oluşan durağan su birikintilerinde sivrisinek larvalarının ürediğini belirterek, kent halkının bu unsurlara dikkat ederek mücadeleye katkı sağlayabileceğine vurgu yaptı.