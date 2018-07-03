GMB’nin Teneke Çocuk Projesi’ne desteği sürüyor

Gazimağusa Belediyesinin (GMB) , Yeşil Barış Hareketi’nin 2015 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı Teneke Çocuk Projesi’ne desteğinin sürdüğü belirtildi.



Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamada, alüminyum kutuların geri dönüştürülmesi ve elde edilen gelirle hastanelerin çocuk servisine katkı sağlanması amacıyla başlatılan söz konusu projenin geliştirilmesi ve kalıcı bir sisteme dönüşmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeşil Barış Hareketi’nin yıllarca beraber çalıştıkları bir sivil toplum hareketi olduğunu, Hareket’in çevreye olan hassasiyetinin hem toplumda hem kendileri nazarında dikkat çekici olduğunu ifade etti.



Arter, aktif bir sivil toplum örgütü olan Yeşil Barış Hareketi ile özellikle çevreye olan duyarlılık noktasında geri dönüşüm projesi olan Teneke Çocuk Projesi’nde beraber çalışmanın kendilerini memnun ettiğini kaydetti.



Arter, projenin ileriye dönük geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yapacaklarını belirtti.