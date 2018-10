GMO: Gıdalarımızı boşa harcamayalım, atmayalım

Gıda Mühendisleri Odası, Dünya Gıda Günü’nde; “Gıdalarımızı boşa harcamayalım, atmayalım. Daha az kaynak kullanarak daha fazla üretim yapalım. Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir beslenme yöntemi seçelim. Açlığa karşı mücadele edelim” çağrısında bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, gün dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, açlığa karşı mücadele için gıdayı sürdürülebilir şekilde yetiştirmenin ve doğal kaynakları akıllıca kullanarak aynı alandan daha çok ürün elde edecek pratik yöntemleri benimseyip geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütünün ülkeleri, kendi iklim aksiyon planları içinde gıda ve tarım politikalarını belirlemeye ve kırsal kesimlere daha çok yatırım yapmaya çağırdığını anımsatan Can, şunları kaydetti:

“Bizler Gıda Mühendisleri Odası olarak Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün bu çağrılarını ülkemize aktarmakla sorumlu olduğumuza inanıyoruz. Eğer üretemiyorsak bu ülkede var olamayacağız. Bu noktada ülkemiz üretiminde gözümüze çarpan en önemli sorun hemen hemen her sene önemli oranda kuraklık yaşanması ve buna karşı herhangi bir politika geliştirilememiş olmasıdır. Tarım ve hayvancılıkla ilgili çok ciddi önlemler alınması gerekmektedir. Alınması gereken önlemlerin ana fikri daha az kaynakla verimliliği yüksek üretim yapmak olmalıdır.

Bu ana fikirle hareket edecek olursak ülkedeki tarım sektörünün büyük bir kısmını oluşturan tane üretimi (arpa/buğday) yaşanılan kuraklıkların olumsuz etkisi ile maksimum kaynakla minumum ürün elde etmemize sebebiyet vermektedir. Bunun sonucunda görüyoruz ki ülke kaynaklarını heba ediyoruz. Temel gıda maddelerinden olan et ve süt üretiminin en verimli şekilde üretiminin desteklenmesi için hayvancılık sektörüne yönelik yeşil bitki (kaba yem ) üretimi desteklenmelidir. Bu destekle verimliliği arttırarak temek besin maddelerini daha ucuza mal edebiliriz.”

Can, 16 Ekim Dünya Gıda Günü Mesajını ülke toprakları için de benimsemek ve globalleşen bilincin parçası olmak zorunda olduklarına işaret ederek, gezegenin global bilinçle yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın gıdanın erişilebilirliğini tüm insanlar ve canlılar için tartışırken ülkede bugün halen gıdanın güvenliğinden şüphe duyulduğunu ifade eden Can, ülkede “Genel Gıda ve Yem Yasası”nın ilgili diğer yasalar ve tüzükler ile yasal çerçevenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki gıda sektörünün gelişmesi için ayrıca kırsal kesim üreticilerinin ve sanayicilerin desteklenmesi, yerel ürünlerin geliştirilmesinin ve tüketiminin teşvik edilmesinin, tarladan çatala olan süreçteki gıda zincirinde ilgili meslek gruplarının en iyi şekilde koordine edilerek her aşamada etkin kontrolün sağlanması ve sonuçların da şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılarak tüketicinin yerel gıdalara karşı güveninin yeniden kazanılması gerektiğini ifade eden Can, “Sağlıklı yaşam için sağlıklı gıdaya ulaşmak her bireyin olduğu kadar ülkede de her insanının hakkıdır” dedi ve Dünya Gıda Gününü kutladı.