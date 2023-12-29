GMTMK Genç Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'de Başarı Elde Etti

Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Türkiye’de liseler arası gerçekleşen voleybol yarı finallerine katılarak okullarını ve KKTC’yi başarı ile temsil etti. Ayrıca, GMTMK, Şampiyon Melekleri unutmayarak çıktıkları her maçta "Şampiyon Melekler Ölmez" pankartını açarak onların anısını yaşattı.

23- 29 Aralık 2023 tarihleri arasında Kırşehir'de gerçekleştirilen liseler arası voleybol yarı finallerine katılan GMTMK genç voleybol erkek takımı Adana Şehit Ahmet Mehmet Spor Lisesi, Kayseri Vefa Anadolu Lisesi ve Ankara Voleybol Federasyonu Spor Lisesi ile gerçekleştirdiği mücadelelerde grubu 3. sırada tamamladı.

GMTMK takımı her çıktığı maçta 6 Şubat'ta Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri unutmayıp pankart açarak onların davasına ortak oldu.