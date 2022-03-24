GMTMK kayıpsız ilerliyor

Türkiye Aksaray da 21- 28 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Yıldız erkek Voleybol şampiyonasında mücadele eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji, ilk iki maçını kazanarak şampiyonada yarıfinale kalmayı garantiledi

Aksaray’da yer alan grup maçlarında ilk olarak Bursa 23 Nisan Ortaokulu’nu 3-0’lık net bir skorla yenerek turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı.

İkinci maçında bu sabah Düzce Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz bu maçı da set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.

İki galibiyetin ardından, yarın Hatay temsilcisi ile karşılaşacak olan GMTMK Ortaokulu Voleybol erkek Takımı, bu maçı da kazanırsa grup birincisi olarak Yarı finallere yükselecek ve karşı grubun ikincisi ile yapılacak maçı da alması halinde Türkiye Yıldız erkek şampiyonu finaline adını yazdıracaktır.

Büyük bir başarının kapısını aralayan gençlerimiz, başarıları ile okul yönetimi ve ailelerinin gurur kaynağı oluyorlar.

Bu habere tepkiniz:



24/03/2022 20:12