GMTMK Türkiye ikincisi

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27/03/2022

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GMTMK Türkiye ikincisi

Türkiye Ortaokullar arası Yıldızlar Voleybol Şampiyonluğu final karşılaşmasında İstanbul Bey-Koop Ali Çebi Ortaokulu'na 3-0 mağlup olan G.M.Türk Maarif Koleji Türkiye ikinciliğini etti.

Türkiye Ortaokullar arası şampiyonada 8 takımla yapılan finallerde önce grubunu ilk sırada tamamlayan temsilcimiz yarı finali de set vermeden geçerek finale yükselmişti. Güçlü rakibi İstanbul temsilcisi karşısında mağlup olarak Türkiye 2. liğini elde eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji önemli bir başarıya imza attı.

27/03/2022 15:12
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TAGS: GMTMK Türkiye ikincisi
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