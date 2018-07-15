Göbeğiniz varsa sağlığınız tehlikede!

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman ERK

İnsülin direncine dikkat

Glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek olan beyaz şeker, beyaz ekmek, beyaz makarna, beyaz pirinç gibi yiyecekler kan şekerini hızla yükselterek fazla miktarda insülin salınımına neden olur. İnsülin, enflamasyona sebep olan ve vücutta yağ depolanmasına sebep olan bir hormondur. Aşırı insülinle birlikte kan şekeri hızla düşer, kişi tekrar şekerli yiyecekler tüketme ihtiyacı hisseder ve bu kısır döngü sürekli tekrar eder. Bu süreçte ortaya çıkan insülin direnci, vücudun metabolik ve hormonal dengesini bozarak yaşlanma sürecini başlatır ve hızlandırır. Yüksek insülin değerleri gelecekteki kalp damar hastalıklarının göstergesidir.

İnsülin direnci ile karın bölgesindeki aşırı yağlanma paraleldir. Bel ve boyun ne kadar kalın ise pankreas o kadar fazla insülin salgılıyor demektir. Bel ve karında biriken yağlar, kalça ve basenlerde biriken yağlardan daha tehlikelidir. Bel ne kadar kalın ise ömür o kadar kısalır. İnsülin yüksekliği kronik hastalıkların en sık nedenidir.

İşte nedenleri

– Sıvı şekerli içecekler

– Rafine karbonhidratlar

– Tatlandırıcılar

– Trans yağlar

– Soya, mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde bulunan omega 6'lar

– Kronik enfeksiyonlar

– Çevresel toksinler (PCB, tarım ilaçları)

– Kronik stres, hareketsizlik

– Doymuş yağlar

– Her gün 30 gr’dan fazla alkol tüketmek

– Fazla tuz

– Gıda hassasiyetleri (yumurta, mısır, fıstık)

– Gıda alerjileri

– Fazla hayvansal protein

Akşam yemeğini erken yiyin

– Tam tahıl

– Sebze ve meyve

– Düşük yağ

– Baklagiller ve lif

– Düşük glisemik indeks ve yük

– Magnezyum, kalsiyum, krom, çinko

– B vitaminleri

Fazla yememek, zaman zaman aç kalmak insülin hassasiyeti yaratır ve ömrü uzatır. Farelerle yapılan deneylerde haftada 2 gün aç kalan farelerin hastalıklarının azaldığı ve ömürlerinin uzadığı tespit edilmiştir. Her gün 18.00 ve 20.00'den sonra yemek yemeyerek 12-14 saatlik bir süre aç kalmak ve uyku vücudu dinlendirir, yeniler ve insülin hassasiyetine yol açar.