Göbek Yağı Eritmek İçin Uygulamanız Gereken 5 Yöntem

Belki zayıflamak için yıllardır uğraşıyorsunuz ama göbek eritme konusunda bir adım bile atamadınız. Belki denemediğiniz göbek eritme diyeti, zayıflama programı, kür vb. yöntem kalmadı ancak umduğunuzu bir türlü bulamadınız. Bir yerlerde bir yanlış olduğunu düşünüyorsunuz ve bilmek istiyorsunuz.

Göbek Yağı Nasıl Erir?

Açıkçası göbek yağı eritmek eğer olduğunuz kiloyu ve yağlanan bölgeyi uzun zamandır taşıyorsanız, buradaki fazla kilo tıpkı gömleklerdeki inatçı lekeler gibi inatçılaşmış, eritmesi zor bir yağ tabakası halini almış olabilir. Ancak bu durumdan korkmanız gerekiyor demek değildir. Elbette doğru ve tutarlı bir çaba ile zayıflayabilirsiniz.

Ayrıca göbek eritmenin tek başına gerçekleşmeyeceğini bölgesel zayıflama diye bir terimin gerçek olmadığını bunun yalnızca spor sektörü tarafından uydurulmuş bir balon olduğunu hatırlamanız gerek. Birçok yazımızda da bölgesel zayıflamaya değinmiştik. Bölgesel hareketler kulağa sanki bölgesel zayıflama vaad ediyormuş gibi gelse de durum böyle değildir. Bölgesel hareketler ancak ve ancak bölgesel kas gelişiminize destek olacaktır. Göbek eritmek için çabalarken tüm vücudunuzdan yağ yakarsınız bunu unutmamalısınız. Biz de bu sebeple bugün, “göbek yağı eritme hareketleri” yerine tümden sağlıklı bir yağ yakımı nasıl sağlayabilirsiniz buna bakacağız.

İçerisine bazı karın hareketleri de eklediğimiz yöntemler hızlı kilo verme ve yağ yakma konusunda sadece göbek bölgenizi değil tüm vücudunuzu etkileyecek. Vücudunuz siz bu yöntemleri uyguladıkça yağ biriken bölgelerinizden aynı anda yağ yakımına başlayacaktır ancak yağ oranınızın ilk göbek bölgesinden başlaması gibi bir durum ne yazık ki dış faktörlerden çok iç faktörlere bağlıdır. Bu da bize genetiğiniz işaret eder.

Göbek Yağı Eritme Yöntemleri

Siz aşağıda sıraladığımız yöntemleri düzenli bir şekilde uyguladığınız takdirde vücudunuz yağ yakacaktır. En nihayetinde göbek bölgenizde de yağ yakımı göreceksiniz. Bunun kaçarı yok! Eğer uzun zamandır karın hareketleri, yağ yakıcı diyet programları ve ilaçlar ile cebelleşiyor ancak başarı elde edemiyorsanız aşağıdaki yöntemlerden hangilerini uygulamadığınızı görmek de işinize yarayacaktır.

1. Mutlaka Her Gün 2 Litre Su Tüketin

Esasında direkt litre ile ölçü vermek doğru olmayabilir çünkü iri ve kilosu fazla olan kişilerin ya da yoğun terleyen kişilerin ya da dehidrasyona maruz kalmış kişilerin minyon ve ortalama bireylere göre su ihtiyacı daha fazla olabilir. Siz yine de mutlaka her gün 2 litre suyunuzu için.

Suyun metabolizma hızını arttırma ve toksinleri vücuttan atarak organların daha iyi çalışmasına yardımcı olma gibi mükemmel özellikleri vardır. Yağ yakarken ihtiyaç duyacağınız suyu içmek için susamış olmayı beklemeyin.

2. Yağ Yakımı İçin Sağlıklı Yağlara İhtiyacınız Var

Medya yıllarca yağ konusunda bir öcü edası ile tavır takınmış olsa da internet ve sosyal medyada bilimsel çalışmaların hızla yayılması ile yağ konusunda da birçok kişi daha iyi bilgilenmeye başladı. Artık gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki sağlıklı yağlar kilo vermeniz için size yardımcı olabiliyor.

Yaşamsal faaliyetlerinizin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, bazı vitaminlerin vücudunuzda kullanılabilmesi ve beyin gibi önemli organların yapılarının korunabilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyaç duyarız.

2007 yılında Wahington Üniversitesi’nden araştırmacılar American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir makalede; sağlıklı yağ asitlerinin metabolizmayı koruduğunu ve özellikle göbek bölgesi gibi bölgelerde biriken “eski” yağ depolarını yakmak için yeni yağlara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. (1)

3. C Vitaminini Antrenman Öncesi Tüketin

Gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığı artıran c vitamini ve c vitamini içeren besinleri küçüklüğümüzden beri bilir ve kullanırız değil mi? Özellikle hastalık dönemlerinde çöken bağışıklık sistemini yeniden ayağı kaldırmak için kullanılan turuncu turuncu efervesan tabletlere uzak değilizdir.

C vitamininin vücut geliştiriciler tarafından antrenman öncesi kullanıldığını belirtmemiz gerek. Çoğu sporcu, protein oluşumu tetikleyen, dolayısıyla metabolizmanın performansını arttıran ve testosteron seviyelerini de arttırarak antrenman performansına, kas enerjisi oluşumuna katkı sağlayan bu vitamini tüketerek antrenman yapar. Biz de spor öncesi enerji olarak yağ depolarınızın yakımını arttırabilecek bu vitamini kullanmanızı öneririz. (2)

4. Kardiyoyu Azaltın Ağırlık Antrenmanlarını Arttırın

Evet yanlış bilinen bir yeni bilgi daha! Kardiyo yıllarca bize yağ yaktığı gerçeği ile sunulmuş, herkes koşu bandı kilometrelerce koşturulmuş durumda. Burada size kardiyo egzersizlerini bırakın demeyeceğiz. Kardiyovasküler sisteminiz ve sağlığınız için bu egzersizler oldukça önemlidir. Ancak ağırlık antrenmanlarından alacağınız yağ yakımı ve zayıflama verimi çok daha yüksektir.

Burada en çok korkan kişilerin kadınlar olduklarını biliyoruz. Ancak vücut geliştiricilerin kocaman kaslı vücutlarına ulaşmak için inanılmaz (gerçekten inanılmaz) diyetler uyguladıklarını ve sabah akşam planlı bir şekilde antrenman yaptıklarını bilmelisiniz. Biz de gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki onlar gibi çalışmadığınız sürece görüntünüz kaslı bir erkek görüntüsüne asla dönüşmeyecektir.

Yapabileceğiniz bazı karın hareketlerini ve ağırlık çalışmalarını sıralayalım; mountain climber, plank, v up, sit-up, leg crunch, russian twist, hanging leg raise, kettlebell windmill, cable crunch, exercise ball pull-in.

5. Proteini Bol Beslenin

Protein, yağ ve karbonhidratlar vücudumuzda ihtiyaç duyduğumuz 3 makro besindir. Proteinler, kas hücrelerinizin oluşumunda yoğun olarak kullanıldıkları gibi her bir hücrenizin de yapıtaşıdır. Yani proteinsiz beslenmek sırf bu hali ile bile sağlıksız olacaktır.

Ancak proteinin kilo vermede size yardımcı olduğu mükemmel bir konu var: tokluk hissi. Özellikle sabah bol yumurtalı bir kahvaltı yaptığınızı düşünün. Ne kadar uzun süre aç hissetmediğinize hiç dikkat etmiş miydiniz?

İşte protein bu sayede daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar, gün içerisinde daha az yiyecek tüketerek daha fazla kalori almanızı engeller ve yakılması en son tercih edilen besin olduğu için vücudunuzu yağ depolarını enerji olarak kullanmaya ve yakmaya teşvik eder. Bu sebeple mutlaka her gün protein oranı yüksek öğünler tüketin!

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21/04/2021 13:36