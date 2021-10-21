Göç Araştırmaları Enstitüsü UKÜ CYPMED’i ziyaret etti

Macaristan’ın başkenti Budapeşte merkezli Göç Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları Nikolett Ponzvalto ve Mark Vergha Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi’ni (CYPMED) ziyaret etti.

CYPMED direktörü Doç. Dr. Sertaç Sonan ile görüşmede bulunan Ponzvalto ve Vergha, merkezin çalışmaları, doktora öğrencileri ile yapılan araştırmalar ve bu araştırmalarda elde edilen bulgular hakkında detaylı bilgi aldılar.

Doç. Dr. Sonan, konuk araştırmacılara, genel olarak Kıbrıs sorunu ve göç konusunda özeldeyse merkezin yaptığı araştırmalar konusunda bilgi verdiğini belirterek, konuk araştırmacıların ayrıca kampüste incelemelerde bulunduklarını da dile getirdi.

Görüşmede, Merkez bünyesindeki araştırmacılar Enis Porat ve Ebru Küçükşener ile birlikte gerçekleştirilen projeler hakkına bilgilendirmede bulunan Sonan, söz konusu çalışmalar ışığında göçün Kıbrıs’ın kuzeyindeki politik kültür, değerler, aidiyet ve Kıbrıs sorununun çözümüne dair öncelikler üzerindeki etkilerini, konuk araştırmacılara aktardı.

Sonan, konuk araştırmacılar ile Kıbrıs Türk siyaseti ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda da değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında konuk araştırmacılar da, kendi merkez ve çalışmaları konusunda bilgi verdi ve özellikle son dönemde Doğu Akdeniz’deki mülteci hareketleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi ile Göç Araştırmaları Enstitüsü arasında ileriye dönük yapılabilecek iş birliğine dair iletişim halinde kalma konusunda mutabakata varıldı.

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21/10/2021 16:58