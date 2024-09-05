Göç-Taş Festivali bu akşam başlıyor

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05/09/2024

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Göç-Taş Festivali bu akşam başlıyor

12. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy (GÖÇ-TAŞ) Kültür Sanat Festivali, 5-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Sanat Derneği'nden verilen bilgiye göre, dört gece devam edecek festival, Taşkınköy ve Göçmenköy bölgesinde organize edilecek.

Festivalin ilk gece gösterileri bu akşam Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yapılacak. Festival, 6-8 Eylül tarihleri arasında ise Göçmenköy Parkı’nda gerçekleşecek.

Festivale, Kültür Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) katkı koyacak ayrıca Göçmenköy Spor Kulübü paydaş olarak yer alacak.

 

05/09/2024 13:09
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TAGS: Göç-Taş Festivali, kktc
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