'Gocasını Bişiren Gadın' Güzelyurt'ta Sahnelendi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun “Gocasını Bişiren Gadın” adlı komedi oyunu Güzelyurt Belediyesi XVII. Tiyatro Günleri Kapsamında 19 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde Güzelyurt AKM’de sahnelendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Cevahir Caşgir’in uyarlayıp, yönettiği oyun yıllar içinde evlilik kurumundaki varlığını sadece kocasına yemek pişirerek sürdüren Hilal’in, 19 yıllık evlilikten sonra kocası Kenan’ı Lale’ye “kaptırmasını” konu alıyor.

Oyunda ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın-erkek ilişkisi ve aile kavramı üzerinden kadının yok sayılan varlığı, kara bir güldürü olarak üç karakter ekseninde izleyiciye sunuluyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar oyun sonrası katılım ve katkıları için oyunun yönetmeni Cevahir Caşgir'e bir plaket takdim etti.

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29/11/2021 16:49