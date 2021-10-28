“Gocasını Bişiren Gadın” Oyunu Yeniden Sahneleniyor

“Gocasını Bişiren Gadın” oyunu 5 Kasım’da yeniden Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Kıbrıs Türk Devleti Tiyatroları’ndan yapılan yazılı açıklamada, seyirciden gelen yoğun istek üzerine, 22 Ekim'de Lefkoşa temsillerini tamamlayan ve turne yapacak olan, Cevahir Caşgir'in uyarlayıp yönettiği Gocasını Bişiren Gadın oyununun 5 Kasım'da Lefkoşa AKM'de sahnelenmesi kararının alındığı ifade edildi.

Kara komedi olan ve +14 yaş grubuna hitap eden Gocasını Bişiren Gadın oyunu 5 Kasım gösteriminin ardından, Güzelyurt, Girne, İskele ve Mağusa seyircisi ile buluşmak üzere yola çıkacak. Oyunun yurtdışında sahnelenmesi planlanıyor.

Oyunu izlemek isteyenlerin 0392 228 71 91 numaralı telefona rezervasyon yaptırabileceği de kaydedildi.

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28/10/2021 12:33