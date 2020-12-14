Gocasını Bişiren Gadın Seyircisiyle buluştu

11 Aralık Cuma akşamı saat 20.00 de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyer yapan Gocasını Bişiren Gadın oyunu büyük ilgi ve beğeniyle karşılandı

Geçirilen pandemi süreci itibariyle hem seyirciden hem sahneden uzak olan oyuncuların ve tiyatrodan uzak kalmış, eğlenceyi özlemiş seyircinin nihayet buluştuğu ve keyif aldığı bir gecede heyecan doruktaydı.

Cevahir Caşgir ‘in uyarlayıp sahnelediği oyun, toplumda kadının ve erkeğin yerini, günümüzde de sıkça rastlanan ve yaşamın bir parçası haline gelen ilişkide aldatma temelinden yola çıkarak, komik bir üslupla sahneye taşıyor. Bunu bir de Kıbrıs ağzıyla duyuyoruz.

Oyunda Hilal karakteri ile Pınar İnandım , Kenan karakteri ile Ali Şaşkara ve Lale karakteri ile Ruhsan Ankay ‘ı görüyoruz. Seyirciye nefes aldırmadan ama bir an olsun kesintiye de uğratmadan keyifli bir zaman dilimi yaşatıyorlar.

Hem mesafe hem de hijyen kuralları çerçevesinde , rezervasyonlu oturma düzeni içerisinde ve ilk kez bir tiyatroda rastladığımız QR kod uygulaması ile broşürle teması seyircinin tercihine bırakan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, GOCASINI BİŞİREN GADIN oyunu ile tiyatro izleyicisine karşı tüm hassasiyetini ortaya koyuyor. Sürecin getirdiği şartlar doğrultusunda her Cuma saat 20: 00 de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde oynanmaya devam edecek olan oyuna sadece rezervasyonlu seyirci kabul edebileceğinden rezervasyon için mesai saatleri içerisinde 0392 228 7191 numaralı telefondan ve mesai saatleri dışında da ktdtiyatrolari instagram adresinden / Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Facebook sayfasından / http://tiyatro.gov.ct.tr sitesinden oyun bilgi ve detaylarına ulaşabilirsiniz .

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14/12/2020 13:19