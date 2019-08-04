Göçer: Rap’çiler bize örnek olmalı

Ferhat Göçer, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. 5 bin kişinin izlediği konser öncesi habercilerle bir araya gelen sanatçı, rap’in hızlı yükselişini de değerlendirdi.

18 yıldır her yaz Harbiye’de sevenleriyle buluşan Ferhat Göçer, bu yıl da rutini bozmadı. Sanatçı önceki akşam Açıkhava sahnesindeydi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göçer, son dönemde Harbiye üzerinden sürdürülen bilet satış polemiklerine tepki gösterdi: “Harbiye Açıkhava sahnesine çıkıyorsanız, işi amacından saptırmamanız lazım. ‘Sen daha çok sattın, onun afişi daha büyüktü’ konusunun şirazesi kaymaya başladı. Burası konser alanı, işin suyunu çıkarmamak lazım.”

Boşluktan istifade ettiler

Ferhat Göçer, pop müzik gerilerken rap’in hızlı biçimde yükselişe geçmesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Rap müziğin yükseliyor, popun ise sallanıyor olmasının bir nedeni de aramızdaki rekabet duygusunun şirazesinin kayması. Sanatçıların kendi aralarındaki tatlı rekabet çizgiyi aştı. Ayrıca diğer tarzdaki şarkıların karşısında duramayacak kalitede müzik üretmemizin de etkisi büyük. Rap dünyası bu boşluktan istifade etti. Güzel bir dayanışma örneği gösteriyorlar, sosyal medyada birbirlerine destek oluyorlar. Bizim pop müzik dünyası olarak örnek almamız gereken bir davranış içindeler. Kendilerini tebrik ediyorum.”