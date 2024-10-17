Göçeri ve Dağyolu'nda elektrik kesintisi olacak

Göçeri ve Dağyolu köylerine yarın sabah bir buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.

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17/10/2024

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Göçeri ve Dağyolu'nda elektrik kesintisi olacak

Göçeri ve Dağyolu köylerine yarın sabah bir buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Göçeri ve Dağyolu köylerinde elektrik kesintisi olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

17/10/2024 21:54
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