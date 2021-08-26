Göçmen Bayraktar'a emanet

Geçtiğimiz hafta Hakan Sermaye ile yollarını ayıran Göçmenköy, takımın başına Özgü Bayraktar’ı getirdi. Genç teknik adamla her konuda anlaşan Başkent temsilcisi bununla birlikte sezonun başlamasına kısa süre kala teknik adam sorununu da çözmüş oldu. Bugün takımı ile ilk idmanına çıkacak olan Bayraktar’ın ekibinde yardımcı antrenör İsmail Soydan, kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu, Fizyoterapist Metin Özkan ve Diyetisyen Eliz Konak yer alacak.

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26/08/2021 14:07