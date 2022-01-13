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Göçmen Eko'yu getiriyor Sylla da beklemede

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13/01/2022

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Göçmen Eko'yu getiriyor Sylla da beklemede

Göçmenköy yabancı transferinde son kararını son gün veriyor. Kossi transferi gerçekleşmezken gündeme Barine Eko ile  Gönyeli'den ayrılan Badara Sylla geldi.

 Geçmiş yıllarda Çetinkaya'da başarılı performansıyla dikkat çeken Barine Eko'nun yarın ülkemize gelmesi bekleniyor.

 Eko'nun sağlık kontrolü ve görüşmenin sonucuna göre olumsuzluk yaşanması halinde Sylla'nın transferinin gündeme gelebileceğini belirten Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, nokta transferler yaptıklarını,  kiralık forma giyen  Mahmut İneci'nın bonservisinin alındığını açıkladı.a

13/01/2022 19:45
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TAGS: Göçmen Eko’yu getiriyor Sylla da beklemede
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