Göçmen Eko'yu getiriyor Sylla da beklemede
13/01/2022
Göçmenköy yabancı transferinde son kararını son gün veriyor. Kossi transferi gerçekleşmezken gündeme Barine Eko ile Gönyeli'den ayrılan Badara Sylla geldi.
Geçmiş yıllarda Çetinkaya'da başarılı performansıyla dikkat çeken Barine Eko'nun yarın ülkemize gelmesi bekleniyor.
Eko'nun sağlık kontrolü ve görüşmenin sonucuna göre olumsuzluk yaşanması halinde Sylla'nın transferinin gündeme gelebileceğini belirten Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş, nokta transferler yaptıklarını, kiralık forma giyen Mahmut İneci'nın bonservisinin alındığını açıkladı.a