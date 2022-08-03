Göçmen kadın botta doğum yaptı

Yunanistan sınırını geçerek Avrupa'ya geçmek isteyen hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itilince Meriç Nehri'nde doğum yapmak zorunda kaldı.

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03/08/2022
TRT

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Göçmen kadın botta doğum yaptı

Edirne’de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı.

Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken, doğum yapan çaresiz kadın ve bebeği hastanede tedaviye kaldırıldı.

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai’nin nehrin ortasında doğum yaptığı öğrenildi.

Türkiye'de tedavi altına alındı

Anne Rizai, yeni doğan bebeği ile birlikte kıyıya getirildi. Türkiye'de tedaviye alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nehirde doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerin ardından anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

03/08/2022 13:10
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TAGS: göçmen, kadın, bot, doğum,
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