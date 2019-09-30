Göçmen, Karadağ'da Kazandı: 0-2

Süper Ligin yeni ekibi Göçmenköy, 3.haftada deplasmanda karşılaştığı Lefke'yi 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 60 ve 90.dakikalarda John Okoli kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göçmenköy puanını 4'e çıkarırken, Lefke ise 1 puanda kaldı. Lefke, ligin 4.haftasında Yenicami'ye konuk olacak, Göçmenköy ise kendi evinde Çetinkaya ile karşılaşacak.

Yer: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Abdullah Genç, Ali Akçınar, Osman Küçük

Lefke: Mehmet, Aykut, Isaac, Jerry, Semih, Kasım, Armstrong, Mustafa, Mehmet, Yakup, Okorie

Göçmenköy: Ozan, Rifat, Lawal, Reşit, John, Joseph, Ömer, Mustafa, Rahmi, Ahmet, Fikret

Goller: 60' ve 90'John Okoli (Göçmenköy)

Fotoğraf: FOTO USAL

30/09/2019 08:41