Göçmen, Yenicami'ye Acımadı: 2-3

Göçmenköy zorlu rakibini, Yenicami’nin eski oyuncuları John Okoli ve Ömer Gül'ün golleri ile mağlup etti.

Göçmen, Okoli’nin yıldızlaştığı ve 2 gol attığı maçta Yenicami’yi mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Göçmenköy mücadelede 7 Yenicami kökenli futbolcuya forma şansı verdi. Yenicami'nin gollerini penaltıdan Mehmet Altın ve Junior kaydetti.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Burak Mandıralı, Necmi Bulut

Yenicami: Ercan, Hascan, Hüseyin, M.Göktaş (46.Dk H.Ulukök) Mahmut (57.Dk Ali) Fırat (84.Dk Hasan Evren) Farouk, Yasin, M.Altın, Abaka, Junıor.

Göçmenköy: Ozan, Reşit, Neval, Lawal, Rahmi, Fikret (69.Dk Erin) Ömer, A.Coşkun (40.Dk Kadir) Okoli, Joseph, Kemal (80.Dk Mevlüt)

Goller: 40.Dk(P) Mehmet Altın, 68.Dk Junior (YAK) 25,61.Dk John Okoli, 58.Dk Ömer Gül (Göçmenköy)

15/10/2019 09:06