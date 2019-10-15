Göçmen, Yenicami'ye Acımadı: 2-3
K-Pet Süper Lig'de 5.haftanın kapanış maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Yenicami ev sahibi olduğu maçta Göçmenköy’e 3-2 boyun eğerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
15/10/2019
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Göçmenköy zorlu rakibini, Yenicami’nin eski oyuncuları John Okoli ve Ömer Gül'ün golleri ile mağlup etti.
Göçmen, Okoli’nin yıldızlaştığı ve 2 gol attığı maçta Yenicami’yi mağlup ederek yükselişini sürdürdü. Göçmenköy mücadelede 7 Yenicami kökenli futbolcuya forma şansı verdi. Yenicami'nin gollerini penaltıdan Mehmet Altın ve Junior kaydetti.
Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu
Hakemler: Kerem Eran, Burak Mandıralı, Necmi Bulut
Yenicami: Ercan, Hascan, Hüseyin, M.Göktaş (46.Dk H.Ulukök) Mahmut (57.Dk Ali) Fırat (84.Dk Hasan Evren) Farouk, Yasin, M.Altın, Abaka, Junıor.
Göçmenköy: Ozan, Reşit, Neval, Lawal, Rahmi, Fikret (69.Dk Erin) Ömer, A.Coşkun (40.Dk Kadir) Okoli, Joseph, Kemal (80.Dk Mevlüt)
Goller: 40.Dk(P) Mehmet Altın, 68.Dk Junior (YAK) 25,61.Dk John Okoli, 58.Dk Ömer Gül (Göçmenköy)