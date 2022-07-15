Göçmen’de ilginç gelişme

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15/07/2022

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Göçmen’de ilginç gelişme

Süper Lig ekibi Göçmenköy’de yabancı futbolcu konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sezon bitmesinden sonra yabancı futbolcu olarak dünyaca ünlü futbolcu Sessegnon’u adaya getiren ve büyük bir törenle imza attıran Göçmenköy, bu futbolcunun Fransa’ya dönmesi ve söz verdiği halde 4 kez gelişin ertelemesi ile yeni yabancı arayışına girdi.

Bu çerçevede daha önce ülkemizde Gençlik Gücü ve Cihangir’de forma giyen ve Golleri ile dikkat çeken Arnavut futbolcu Ndue Mujeci’yi getirip bugün de federasyonda imza attıran Göçmenköy ilginç bir gelişmeye şahit oldu.

Kırmızı lacivertli takımın bugünkü antrenmanında hem Ndue, hem de adaya gelen Sessegnon yer alınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Şimdi göçmenköy’ün yabancı futbolcu konusunda ne karar vereceği merakla bekleniyor.

15/07/2022 19:05
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TAGS: Göçmen’de ilginç gelişme
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