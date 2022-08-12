Göçmen'de Ndue kaldı Sessegnon gitti

Göçmenköy yabancı tercihini Ndue Mujeci'den yana kullandı.

Sezon açılmadan önce Stephane Sessegnon ile anlaşmaya varan ve ülkemize getirip törenle imza attıran Göçmenköy, Beninli yıldızın ülkemizden ayrıldıktan sonra geç dönmesi ve uzun süredir futboldan uzak kalması gerekçeleriyle Ndue Mujeci'yi sezon açılışına getirtmişti.

Sessegnon'un da ülkemize gelmesiyle iki yabancı futbolcu ile antrenmanlara devam eden teknik direktör İltaç Karayel, iki hazırlık maçı sonrası raporunda tercihini Ndue'den yana kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda Gençlik Gücü ve Cihangir kulüplerinde forma giyen Arnavut golcü en son 2019-2020 sezonu devre arasında Cihangir'den ayrılmıştı. Göçmenköy, Ndue ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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12/08/2022 17:24