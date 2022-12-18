Göçmen'den yabancı atağı

Lige iddialı bir kadro oluşturarak giren ancak beklediği sonuçları alamayan başkent ekibi Göçmenköy’de yabancı futbolcu arayışları sürüyor.

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18/12/2022

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Göçmen'den yabancı atağı

Lige iddialı bir kadro oluşturarak giren ancak beklediği sonuçları alamayan başkent ekibi Göçmenköy’de yabancı futbolcu arayışları sürüyor.
Sezona golcü Arnavut futbolcu Ndue  Mujeci ile başlayan ancak beklediğini alamayan Göçmenköy bu oyunu ile yollarını ayırdı. 3 hafta sonra bitecek ilk yarının ardından başlayacak ikinci devre için yabancı futbolcu arayışlarına hız veren kırmızı lacivertliler bu çerçevede çalışmaya başladılar. 
İlk olarak adaya getirilen ve dün oynanan Gönyeli maçını tribünlerde izleyen 1.86 boyundaki 28 yaşındaki Fransız uyruklu santrafor Philippe Nsiah denemeye başlandı.
Bir başka yabancı ise yakında adaya gelecek olan Avrupa’da kariyerli bir futbolcu. Senegalli 1.87 boyunda 34 yaşındaki santrafor  Amadou Samb denenmek üzere Göçmenköy için gelecek.

18/12/2022 11:22
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TAGS: göçmenköy
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