Göçmenköy Amaç'ı Andı

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07/02/2024

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Göçmenköy Amaç'ı Andı

Göçmenköy Kulübü 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz  AMAÇ ARNAVUTOĞLU'nu Sivil Savunma Teşkilatı ile işbirliği içerisinde organize edilen maç ile andı.

Göçmenköy Kulübü'nden yapılan açıklamada   "Kulübümüze büyük hizmetleri olan, Göçmenköy sevgisini her platformda yansıtan, yardımsever Amaç Arnavutoğlu'nu unutmayacağız, gençlerimize anlatacağız.

 Anma etkinliğine katılan herkese teşekkür eder, Sivil Savunma Teşkilatına minnet duygularımızı sunarız. RUHUN ŞAD OLSUN GRAL AMAÇ" denildi.

07/02/2024 19:46
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TAGS: Göçmenköy Amaç, spor, haber
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