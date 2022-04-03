Göçmenköy Bayraktar’ın istifasını kabul etmedi

Süper Lig’de kötü günler yaşayan ve play-out bölgesinde kalan göçmenköy’de Baf Ülkü Yurdu karşısında alınan yenilgi sonrasında istifa eden teknik direktör Özgü Bayraktar’ın istifası yönetim tarafından kabul edilmedi.

Kulüp Başkanı Ersan Karataş, Göçmenköy’ü bugünkü duruma hep beraber getirdiklerini ve tek faturanın Bayraktar’a kesilemeyeceğini söyledi.

Başkan yarın Bayraktar ile bir araya geleceklerini ve son 5 haftayı hep beraber sonuçlandırmak istediklerini söyleyeceklerini vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2022 22:10