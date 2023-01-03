Göçmenköy, Burak Koçar için KTFF'ye başvurdu

Sezon öncesi M.Değirmenlik'in, Göçmenköy'den transfer ettiği Burak Koçar konusunda son kesilen çekteki meblağın ödenmemesi gerekçesiyle Göçmenköy Kulübü, Futbol Federasyonu’na başvurdu.

Transfer Talimatının 19.maddesine dayanarak yapılan müracaatta 51 bin sterlinlik bonservis bedelinin 41 bin sterlinlik bölümünün ödendiği ancak 10 bin sterlinlik çekin karşılığının olmaması iddia edilerek Burak Koçar'ın bedelsiz Göçmenköy'e dönmesi talep edildi.

Talimatta ilgili futbolcunun transfer bedeline karşılık çekin ilk transfer dönemine kadar ödenmemesi durumunda transferin iptal edilerek kulübüne geri dönmesi maddesi bulunuyor.

Göçmenköy Kulübü'nün başvurusunu Futbol Federasyonu, Transfer Talimatının, Kulüpler Arasındaki Uyuşmazlıklar Halinde Futbolcu Transferleri maddesine göre görüşerek kararını açıklayacak.

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03/01/2023 18:16