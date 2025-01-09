Göçmenköy Devre Arası Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürüyor

Göçmenköy, devre arası hazırlıklarına yoğun tempoyla devam ediyor. Takım, kendi tesislerinde günde çift antrenman yaparak ikinci yarıya sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Sabah antrenmanlarını kuvvet çalışmalarıyla geçiren Göçmenköy oyuncuları, hem istekli hem de neşeli halleriyle dikkat çekiyor. Teknik ekip, oyuncuların yüksek motivasyonundan memnun olduğunu belirterek, bu tempoyu sezonun ikinci yarısına da yansıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Göçmenköy'ün hazırlık programı, ligin ikinci yarısında daha iddialı bir performans sergilemek için özenle planlanmış durumda.