Göçmenköy Dünyaları Kaçırdı: 1-1

AKSA Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Çetinkaya ile Göçmenköy

1-1 'lik eşitlikle sahadan ayrılarak birer puan aldılar.

Göçmenköy'ün birçok net gol pozisyonundan yararlanamadığı, iki topunun direkten döndüğü karşılaşmada Göçmenköy uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle bir puana razı oldu.

Karşılalmanın 31.dakikasında Remzi'nin golüyle skor üstünlüğünü bulan Göçmenköy net gol pozisyonlarını değerlendiremezken ikinci yarıda da oyun hakimiyetini skora yansıtamadı.

Göçmenköy'de oyuna 85.dakikada giren Mahmut İneci'nin 90+2.dakikada kendi kalesine attığı golle Çetinkaya, geçtiğimiz hafta uzatma dakikalarında Cihangir'e karşı kaybettiği bir puanı hanesine yazmış oldu.