Göçmenköy Eray Vudalı'yı kadrosuna katıyor

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10/01/2024

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Göçmenköy Eray Vudalı'yı kadrosuna katıyor

Göçmenköy kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Musa Şanlıer, Mustafa Gezer ve Mevlüt Önal'ın takıma geri dönmesinden sonra Göçmenköy Eray Vudalı için yoğun görüşme trafiğinden olumlu sonuç aldı.
Bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde olan, kiralık olarak Pera Larnaka Gençler Birliği’nde forma giyen Eray Vudalı için iki kulüple de anlaşmaya varıldı.
Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş önce Eray için MTG'den transfer görüşmesi adına onay aldı, Gençler Birliği Kulübü ile de Mustafa İnanç'ın kiralık transferi ile ek bedel ödeme konusunda anlaşmaya vardı.

10/01/2024 22:45
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TAGS: Göçmenköy Eray Vudalı’yı kadrosuna katıyor
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