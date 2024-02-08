Göçmenköy İdman Yurdu, Amaç Arnavutoğlu İçin Anma Töreni Düzenledi

Göçmenköy İdman Yurdu, 6 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da yaşanan yıkıcı depremde yaşamını yitiren eski futbolcu ve yönetim kurulu üyesi Amaç Arnavutoğlu'nu andı. Bu anlamlı etkinlik, hem Amaç Arnavutoğlu'nun futbolculuk kariyerine hem de yöneticilik dönemine ışık tutarak, onun spor ve topluluk üzerindeki kalıcı etkisini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Göçmenköy Kulübü Başkanı Ersan Karataş ve Göçmenköy Onursal Başkanı Arslan Bıçaklı'nın yanı sıra, etkinlik, Göçmenköy sporcuları ve sivil savunma personelinin de geniş katılımıyla gerçekleşti. Bu birliktelik, Amaç Arnavutoğlu'nun anısına duyulan saygının bir göstergesi olarak, topluluğun bir araya gelmesini sağladı.