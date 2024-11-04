Göçmenköy izin verdi Aktunç MTG yolunda

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04/11/2024

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Göçmenköy izin verdi Aktunç MTG yolunda

Ligde kötü bir gidiş sergileyen Göçmenköy geçen sezon Kıbrıs Kupasını kazandığı teknik direktörü Nazım Aktunç ile yollarını ayırdı.
Kulübün onursal başkanı Arslan BIÇAKLI imzası ile yayınlanan basın bildirisi ile MTG’nin ısrarlı talepleri karşısında teknik direktör Nazım Aktunç’un önünü açma adına yolların ayrıldığı duyuruldu. 
Açıklama şöyle;

Ligde kötü bir gidiş sergileyen Göçmenköy geçen sezon Kıbrıs Kupasını kazandığı teknik direktörü Nazım Aktunç ile yollarını ayırdı.
Kulübün onursal başkanı Arslan BIÇAKLI imzası ile yayınlanan basın bildirisi ile MTG’nin ısrarlı talepleri karşısında teknik direktör Nazım Aktunç’un önünü açma adına yolların ayrıldığı duyuruldu. 
Açıklama şöyle;

04/11/2024 12:35
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TAGS: Göçmenköy, Aktunç, MTG
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