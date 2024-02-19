Göçmenköy kazandı maç sonrası olaylar çıktı
19/02/2024
AKSA Süper Lig'de 19.haftanın kapanış maçında Göçmenköy, Miracle Karşıyaka’yı 2-1 mağlup ederken karşılaşma sonrası olaylar çıktı.
Göçmenköy 20. dakikada Quentin Debouto'nun golüyle öne geçse de 26. dakikada Mustafa Süzgen ile M. Karşıyaka eşitliği sağladı.
Göçmenköy 76.dakikada Remzi Betmezoğlu'nun şık golüyle 2-1 öne geçti ve haftayı üç puanla kapattı.
Mücadelede 90+4.dakikada Mustafa Süzgen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maçın bitiş düdüğünden sonra sahada tartışmalarla başlayan olaylar yumruklamalarla devam etti. M.Karşıyaka Teknik Direktörü Caner Oshan yerde kalırken, 10 dakika süren olayları emmiyet güçleri güçlükle önledi.