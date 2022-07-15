Göçmenköy, Ndue Mujeci’yi renklerine bağladı

Göçmenköy Arnavut futbolcu Ndue’yi transfer ederek yabancı hakkını kullandı

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15/07/2022

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Göçmenköy, Ndue Mujeci’yi renklerine bağladı

Dünyaca ünlü futbolcu Sessegnon’u ülkeye getirip tanıtım ile imza attıran ve büyük sansasyon yaratan Göçmenköy bu kararından vazgeçerek Arnavut futbolcu Ndue Mujeci’ye federasyonda resmî imza attırdı. 

Sessegnon’un gelişini iki kez ertelemesi ile bu transferden vazgeçen Göçmenköy daha önce Gençlik Gücü’nde forma giyen ancak lisansı Cihangir’de olan Arnavut futbolcu Ndue’yi transfer ederek yabancı hakkını kullandı.

15/07/2022 12:26
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TAGS: Ndue Mujeci, Göçmenköy
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