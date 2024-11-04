Göçmenköy, Özgü Bayraktar ile anlaştı

Futbolda son kupa şampiyonu Göçmenköy teknik direktör Nazım Aktunç’tan boşalan göreve Özgü Bayraktar’ı getirdi.

Futbol Süper Lig ekibi ve geçen sezonun kupa şampiyonu Göçmenköy’de teknik direktör Nazım Aktunç ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollar ayrılmış ve Nazım Aktunç MTG’ye gitmişti.

Elini hızlı tutan Göçmenköy sezona Değirmenlik’te başlayan genç teknik adam Özgü Bayraktar ile az önce el sıkıştı.

Başkan Ersan Karataş’ın yurt dışında olması nedeniyle kulübün efsane başkanı Aslan Bıçaklı süreci yürüttü ve Özgü Bayraktar ile anlaşma imzalandı.

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