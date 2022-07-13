Göçmenköy sahaya indi

Göçmenköy yeni sezon çalışmalarına bugün kendi tesislerinde başladı.

Teknik direktör İltaç Karayel nezaretinde yapılan ilk antrenmana yeni transferler Musa Şanlıer, Yusuf Yontar, Bayram Anday ve Hasan Kanlı katılırken daha önce anlaşma sağlanan ancak henüz ülkemize gelmeyen Stephane Sessegnon katılmadı.

Bir yabancı kontenjanlarını riske etmek istemediklerini söyleyen İltaç Karayel, alternatif olarak liglerimizi de tanıyan Nduye Mujeci'yi antrenmanlarına çıkaracaklarını ve iki futbolcunun performanslarına göre karar vereceklerini belirtti.

Karayel, biri Temmuz ayında tesislerinde, bir de Ağustos ayında Girne'de kamp planladıklarını vurgulayarak on hazırlık maçı ile 17 Eylül'de başlayacak lige hazır olacaklarını açıkladı.

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13/07/2022 21:26