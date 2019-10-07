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Göçmenköy, Tarih Yazdı: 4-1

K-Pet Süper Ligin 4.hafta karşılaşmasında Göçmenköy, konuk ettiği Çetinkaya'yı farklı mağlup etti.

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07/10/2019

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Göçmenköy, Tarih Yazdı: 4-1

K-Pet Süper ligin zorlu maçında Göçmenköy rakibi Çetinkaya’yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek tarihinde Çetinkaya’ya karşı ilk galibiyetini aldı. Çetinkaya ise kötü gidişe dur diyemedi ve 4.maçında da mağlup olarak puanla tanışamadı.

Göçmenköy'e galibiyeti getiren golleri Neval, Joseph, John ve Kadir atarken, Çetinkaya'nın tek golü Toykan'dan geldi.

Yer:  Lefkoşa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Mustafa Torun, Hüseyin Eyyüpler

Göçmenköy: Ozan, Reşit, Neval, Rahmi, Lawal, Ömer (Dk.88 Salih) Fikret (Dk.74 Kadir Çetinkaya) A.Çoskun, Joseph, Okoli, K.Uçaner (Dk.72 Erin)

Çetinkaya: Kani, Tunç (Dk.75 Cemal) Allen, Serkan, Hakan (Dk.80 Ali Kemal), Doğukan, Toykan (Dk.63 Ümitcan) M.Yaşınses, Amani, Mathew

Gol: 11'Erkan Neval Esengül, 22'Joseph, 39'John Okoli(P), 90'Kadir Çetinkaya (Göçmenköy), 32'Toykan Hacet (P) (Çetinkaya)

07/10/2019 08:39
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TAGS: göçmenköy, çetinkaya, 4-1, okoli, joseph, haber kıbrıs
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