Göçmenköy ve Akova’da araç yangını

Göçmenköy ve Akova’da meydana gelen iki araç yangını, zarara neden oldu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında, Akova’da, bir evin önünde park halinde bulunan GC 262 plakalı araç, çıkan yangında ön kısmı tamamen yanarak zarar gördü.

Yangının aynı yerde bulunan ve ambar olarak kullanılan odaya sirayet etmesi sonucu ise, ambar içerisinde muhafaza edilen 2 adet valiz, yorgan ve kullanılmayan tahta malzemeler yandı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Göçmenköy’de seyir halindeki araçta yangın çıktı

Göçmenköy’de dün akşam, Büşra Boz’un kullanımındaki FZ 465 plakalı araç, seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yandı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, ön farları ve kaputu yanarak zarar gördü.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması sürüyor.