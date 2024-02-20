Göçmenköy ve M.Karşıyaka Disiplinlik

AKSA Süper Lig'de dün oynanan Göçmenköy- Miracle Karşıyaka karşılaşması sonrası iki kulüp de saha olayları yaratmaktan dolayı KTFF Soruşturma Mercii tarafından Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Açıklama şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 20.02.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

20365 maç numarası ile 17.02.2024 tarihinde Dörtyol SK ile Pile TSK arasında oynanan Digitürk Kıbrıs BTM 1. Ligi müsabakasında, 110527 lisans numaralı Dörtyol SK oyuncusu Berat Kurtay’ın müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp eylemi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

Yine aynı müsabakada Dörtyol SK’nın çirkin ve kötü tezahüratları ile yarattığı saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Ve 53. Maddeleri uyarınca KTFF Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir.

20348 maç numarası ile 18.02.2024 tarihinde Yalova SK ile Düzkaya KOSK arasında oynanan AKSA A2 1. Lig müsabakasında müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür içerikli söylemlerinden dolayı Düzkaya futbolcuları 116388 lisans numaralı Mustafa Doğu ile 114769 lisans numaralı Deran Soydan’ın, KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir.

20301 maç numarası ile 19.02.2024 tarihinde Göçmenköy İYSK ile Miracle Karşıyaka ASK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında iki takımın da yarattığı saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmesine karar verilmiştir.

Av. Arzu İZVEREN NUMAN

KTFF Soruşturma Temsilcisi