Göçmenköy'de Kemal Çalışır hayatını kaybetti

Göçmenköy sakinlerinden Kemal Çalışır hayatını kaybetti.

Çalışır'ın ani ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.10.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Göçmenköy’de sakin Kemal ÇALIŞIR (E-57), kalmakta olduğu ikametgahın garajı yanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.