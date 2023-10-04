Göçmenköy'de Kemal Çalışır hayatını kaybetti

Göçmenköy sakinlerinden Kemal Çalışır hayatını kaybetti.

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04/10/2023

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Göçmenköy'de Kemal Çalışır hayatını kaybetti

Göçmenköy sakinlerinden Kemal Çalışır hayatını kaybetti.

Çalışır'ın ani ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.10.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Göçmenköy’de sakin Kemal ÇALIŞIR (E-57), kalmakta olduğu ikametgahın garajı yanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

04/10/2023 10:51
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