Göçmenköy'de Kemal Çalışır hayatını kaybetti
Göçmenköy sakinlerinden Kemal Çalışır hayatını kaybetti.
04/10/2023
Göçmenköy sakinlerinden Kemal Çalışır hayatını kaybetti.
Çalışır'ın ani ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
02.10.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Göçmenköy’de sakin Kemal ÇALIŞIR (E-57), kalmakta olduğu ikametgahın garajı yanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
Adı edilenin yapılan otopsinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.