Göçmenköy’de PhysioMet Fizik Tedavi ve Pilates Merkezi Açıldı

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06/01/2025

Göçmenköy’de PhysioMet Fizik Tedavi ve Pilates Merkezi Açıldı

Göçmenköy’de hizmete giren PhysioMet Fizik Tedavi ve Pilates Merkezi, genç ve başarılı fizyoterapist Mehmet Topel tarafından kuruldu.


Merkezin açılışına çok sayıda davetli, akraba ve dost katıldı.


Açılışta konuşan Mehmet Topel, bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek ailesine ve sevenlerine teşekkür etti.


Modern ekipmanları ile merkezin, bölge halkına fizik tedavi ve pilates alanında kaliteli hizmet sunması hedefleniyor.


Topel, sağlık ve zindelik konularında yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek, her yaştan bireye hitap eden bir merkez oluşturduklarını belirtti.


Göçmenköy halkı, merkezin açılışını memnuniyetle karşılarken, fizyoterapi ve pilatesin bir arada sunulduğu merkezin ilgi çekeceği düşünülüyor.

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