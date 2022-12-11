Göçmenköy’de yangın!

Göçmenköy’de bu gece bir arazi içerisinde bulunan ahşaptan mamul ambar olarak kullanılan kulübede yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, saat 21.10 sıralarında Şht Mustafa Ö. Ürer Sokakta bir arazi içerisinde bulunan ahşaptan mamul ambar olarak kullanılan kulübede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu kulübe içerisinde bulunan muhtelif inşaat malzemeleri, iş makineleri, koltuk, bisiklet vb eşyalar yanarak zarar gördü. Soruşturma sürüyor.

Bu habere tepkiniz:



11/12/2022 21:54