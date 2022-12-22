Göçmenköy'e uzatmada GG darbesi: 3-3
22/12/2022
AKSA Süper Lig'de 14.haftanın açılış maçında Göçmenköy ile China Bazaar Gençlik Gücü 3 -3'lük skorla haftayı birer puanla kapattı.
Maçın ilk yarısını 28.dakikada Mustafa İnanç'ın golüyle 1-0 önde kapayan Göçmenköy 56.dakikada Bekir'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.
Mahmut Yumuşak'ın golüyle farkı bire indiren China Bazaar Gençlik Gücü'ne jarşı Göçmenköy 89. dakikada Arda Sözcü ile skoru 3-1 yaptı.
Uzatma dakikalarında maçı bırakmayan China Bazaar Gençlik Gücü 90 artt 1. dakikada penaltıdan Hasan Akkuyu ve artı 4.dakikada Turgut Kaan Çoban ile 3-3'lük beraberliği sağladı.