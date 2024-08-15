Göçmenköy'ün Kartepe kampı başladı

Göçmenköy yeni sezona yönelik hazırlıklarına İzmit Kartepe'de altı günlük kampla devam edecek.

Bugün başlayan kampta günde çift idmanla bir hazırlık maçı oynamayı planlayan Nazım Aktunç ve ekibi yolculuk sonrası günü tek idmanla tamamladı.

17 futbolcunun katıldığı kampa mazaretleri nedeniyle Barkın ve Debouto yarın, kaleci Ozan Pazar günü katılacak.

Tarihinde ilk kez Kıbrıs Kupası'nı müzesine götüren Göçmenköy sezona daha mütevazi bir kadroyla hazırlanıyor.