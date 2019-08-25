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Göçmenler bugün mahkemeye çıkarılacak

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25/08/2019

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Göçmenler bugün mahkemeye çıkarılacak

Yeşilköy’de bir arazide, dün tespit edilen Suriye uyruklu 5 göçmenin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Söz konusu şahısların dün Yeşilköy – Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgede daha başka düzensiz göçmen bulunma ihtimaline karşı aramalar yapılırken, dün tespit edilen 5 kişinin bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılmaları bekleniyor.

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TAGS: Göçmenler bugün mahkemeye çıkarılacak, haber, kıbrıs
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