Göçmenler için 'Ktizo' planı

Güney Kıbrıs’ta “Ktizo” planı çerçevesinde göçmenlere tapu verilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “Yerleşim Yerlerinin Yeniden İnşasıyla Kıbrıs Türk Topraklarının Azat Edilmesi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi’nin, “Ktizo” isimli planla devletin göçmenler için inşa ettiği ev veya apartmanları yeniden inşa etmeyi hedeflediğini böylelikle yıllar içerisinde Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili yaşanan sorunları çözmeyi hedeflediğini yazdı.

Kıbrıs Türk toprağı üzerine göçmenler için inşa edilen evlere yönelik tapuların verilmemesinin yıllardır büyük sorunlara neden olduğunu yazan gazete, hükümetin amacının, mümkün olduğu kadar Kıbrıs Türk toprağının azat edilmesi olduğunu belirtti.

Gazete haberinde, 901 bin 129 metrekarelik Kıbrıs Türk toprağına toplam 2 bin 392 ev/apartmanın inşa edildiğini yazarken apartmanlara ilişkin olarak ise toplam 358 apartmandan 90’nının Kıbrıs Türk toprağına inşa edildiğini belirtti.

İlgili planının, yerleşim alanlarında boş olan devlet arazilerinin kullanılmasını öngördüğünü belirten gazete, planda binalar için yıkım kararı ya da yeni bina inşasının da gündemde olduğunu yazdı.

Habere göre binaların yeniden yapımı kararının alınması durumunda arazinin Kıbrıs Rum toprağı olmasına bağlı olarak yeni konutlar (apartman) inşa edilecek.

Mevcut apartman Kıbrıs Türk malı üzerine inşa edilmiş haldeyse yenisi devlet arazisi üzerine inşa edilecek.

“Ktizo” planının, üç kategori altında belirlendiğini yazan gazete, bununla ilgili ayrıntılara da yer verdi.

İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, dün planın sunulduğu basın toplantısında yaptığı açıklamada, planı; devletin bütünlüklü konut politikasını belirleme çerçevesinde büyük bir çabanın başlangıcı olarak nitelendirdi.

Yoannu, planının amacının, sosyal ve ekonomik uzantıları olan bu büyük sorununun etkili bir şekilde çözümlenmesi olduğunu da ifade etti.

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11/04/2023 11:36