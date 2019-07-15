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Göçmenlere kötü haber! O yasa tarih oldu

ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talebinde bulunamayacak.

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15/07/2019

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Göçmenlere kötü haber! O yasa tarih oldu

ABD, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlenmesine göre, Orta Amerika ülkelerinden ya da üçüncü bir ülkeden gelen göçmenler, ülkeye Meksika üzerinden giriş yapmaları halinde ABD’den sığınma talep etme hakkını kaybedecek.

Çocuklar için de geçerli olacak düzenleme yarın yürürlüğe girecek. AA

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TAGS: Göçmen, haber, dünya
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