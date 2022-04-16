Göçmenleri Ruanda'ya gönderecek İngiltere'ye gelişler sürüyor

İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planlarına rağmen küçük tekneler ve botlarla gelişler sürüyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün 181 göçmenin 6 tekneyle İngiltere'ye geçtiği belirtildi.

Havanın iyi olması nedeniyle hafta sonu bu sayının artması beklenirken, AA ekibi, bugün gelen en az 100 kişiyi görüntüledi.

Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmen ve sığınmacılar, sınır güçlerine ait arama kurtarma gemilerince alınarak Dover Limanı'na getirildi.

Bu kişiler kayıtları alındıktan sonra otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülecek.

Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kişinin, botlar ve küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye vardığı değerlendiriliyor. Haber ajansı PA, mart ayında 3 bin 66 kişinin geçiş yaptığını yazdı.

Tepki çeken plan

İngiltere Başbakanı Johnson, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye yasa dışı giriş yapan herkesin Ruanda'ya gönderileceği ve oraya yerleştirileceğini açıklamıştı.

Plana muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Londra merkezli Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, konuya ilişkin açıklamasında, sığınma işlemleri için insanları başka bir ülkeye göndermenin, "sorumsuzluğun doruğu" olduğunu, hükümetin ise şu anda iltica konularında "insanlıktan ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu" gösterdiğini belirtmişti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da Johnson'ın, yeni göçmen planıyla, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından dikkatleri üzerinden başka yöne dağıtmaya çalıştığını öne sürerek, söz konusu planı "işe yaramaz" ve "insafsız" olarak nitelendirmişti.

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16/04/2022 16:21