God of War serisinin yeni oyunu, tasarımıyla puanları topladı: Bir başyapıt

God of War serisinin merakla beklenen sekizinci oyunu God of War Ragnarök bu hafta içinde piyasaya çıktı.

Sony’nin ilk 2005’te çıkardığı God of War serisinin 2018 yılında yayımlanan oyununun devamı niteliğinde olan oyun, kurgusal bir karakter olan Kratos ve oğlu Atreus’un mitolojik yolculuğuna sahne oluyor.

Oyunun bütün dünyada enflasyonun yükseldiği ve tatil sürecinin yaklaştığı bir dönemde satışları ne kadar canlandıracağı merakla beklenmekte.

Oyunun geliştiricisi Santa Monica Stüdyoları’ndan PlayStation için çıkarılan oyun hakkında yapılan eleştiriler şimdilik olumlu.

Kimileri oyunu bir başyapıt olarak nitelendiriyor.

Kratos’un baba olma durumuyla mücadele etmeye çalıştığı oyunun devamı niteliğindeki yeni God of War ile ilgili en olumsuz eleştiri, PlayStation 4 konsollarının çıkardığı ses ile oyuncuları zorlaması.

O yüzden kimi internet siteleri oyunu daha iyi oynamak için PlayStation 5 almanın gerekli olduğunu aktarıyor.

Onun dışında genel olarak yorumlar iyi.

Video oyun inceleme sitesi IGN’in kıdemli editörü Simon Cardy, bazılarının 2018’deki doğa açısından daha kısıtlı kalan oyunu tercih edebileceğini, ancak yeni oyunun daha epik bir genişlikte performans gösterdiğini söylüyor.

Oyuna 10 üzerinden 10 veren Cardy, kusur bulmanın zor olduğunu söyleyerek oyunu bir başyapıt olarak nitelendirdi.

Cardy, yeni oyunu Francis Ford Coppola’nın başarılı sanat eseri Godfather’ın ikinci devam filmine benzetti: “Coppola, Godfather’dan sonra daha iyi bir film yaparak ilerlemeyi başarmıştı, Sony Santa Monica Stüdyoları da bence aynısını yapıyor.”

Erişelebilirlik özelliğine ayrıca önem verildi

Santa Monica Stüdyoları’nda kullanıcı deneyimi tasarımcısı olarak çalışan Mila Pavlin, BBC’nin oyun muhabiri Steffan Powell’a yaptığı açıklamada 2018’de yayımlanan oyundan beri en çok dikkat ettikleri unsurun God of War’u daha erişilebilir yapmak olduğunu söyledi.

Pavlin ve ekibinin görevi işitme ve görme engeli bulunun ya da oyun kumandasını yönetmekte zorlanan kişiler için oyunu daha oynanabilir kılmak.

Pavlin, 2018’de çok sayıda oyunu oynamak isteyen kişinin erişilebilirlik açısından yaşanan sorunlar dolayısıyla oyunu oynayamadığını aktardı.

Ancak erişilebilir bir ürün ortaya çıkarmak oyun sektöründe çok da yayın değil.

Pavlin’in ekibi 2020 yılında piyasaya sürülen The Last of Us: Part 2 adlı oyunla bu gibi sorunlar üzerinde çoktan çalışmaya başlamıştı.

Video oyunlarının engelli oyunculara daha erişilebilir kılmak oyun sevdalıları için çok önemli; bu aynı zamanda şirketler için de daha büyük bir finansal erişim demek.

Pavlin bu çabanın genel olarak sektöre örnek olmasını umuyor.

“Büyük bir ilerleme var”

God of War gibi hikaye bazında ilerleyen oyunlar, engeli olan oyuncular açısından erişilmesi özellikle güç.

Ancak ekranda beliren altyazıları değiştirmek, ses için birtakım görsel ipuçları vermek, konsolun kullanımı konusunda bazı değişikliklere gitmek gibi adımlar büyük fark yaratabiliyor.

Video oyun erişilebilirlik danışmanı Laura Dale, sonunda büyük şirketlerin engelli insanları da göz önüne alarak adım atmasının çok heyecan verici olduğunu söylüyor.

YouTube’da bir de kanalı olan Dale, otistik bir birey; aynı zamanda hareket kabiliyetini ve kontrolü engelleyen dispraksi adındaki güçlüğe sahip.

Dale, kanalında oyunların engeli olan bireyler tarafından ne kadar oynanabilir olduğuna dair yorumlar ve eleştiriler yapıyor.

Dale, YouTube videolarını ilk yapmaya başladığında bu alanda doğru düzgün bir örnek olmadığını vurguluyor:

“Bugün ile dört yıl öncesini kıyasladığımızda fark gece ve gündüz gibi. Sektörün gittiği yönden ve aldığı hızdan ötürü çok heyecanlıyım.”

Dale bu açıdan mükemmel olarak gösterilebilecek bir oyun olmadığını ancak bu alanda yakalanan ivmeden ötürü mutlu olduğunu söylüyor.

