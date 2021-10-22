“Godot’u Beklerken” Adlı Tiyatro Oyunu BM Yetkilileri, Diplomatlar ve Siyasiler İçin Sahnelendi

AntiLogos Tiyatrosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Dayanışma Evi organizasyonu ile sahnelenen Samuel Becket'in “Godot’u Beklerken” adlı tiyatro oyunu BM yetkilileri, diplomatlar ve siyasiler için sahnelendi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kostas Silvestros'un yönettiği ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde sahnelenen oyunu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Misyon Şefi Elizabeth Spehar, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı büyükelçiler ve elçiliklerin üst düzey temsilcileri, davete olumlu cevap veren bazı siyasi partilerinin başkanları, her iki tiyatronun temsilcileri ve Dayanışma Evi yöneticileri izledi.

Ara bölgede yola kurulan tiyatro sahnesinde sahnelenen iki dilli oyunda oyuncular İzel Seylani ve Yorgos Kiriaku performans sergiledi. Sahnedeki oyuncuların her birinin kendi dillerinde konuştukları oyun aynı zamanda Yunanca, Türkçe ve İngilizce üst yazılı olarak sunuldu.

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22/10/2021 11:12