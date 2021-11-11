Godwit kuşu 13 bin kilometre ile kendi rekorunu kırdı

Godwit kuşu, Alaska'dan Avustralya'ya hiç durmadan yaklaşık 13 bin kilometre seyahat ederek kendi rekorunu kırdı.

Godwit kuşu aerodinamik şekli nedeniyle bir jet avcı uçağına benziyor.

Çubuk kuyruklu Godwit, Alaska'dan Avustralya'ya yaklaşık 13 bin kilometreyi 239 saatte kesintisiz uçarak geçen yılki kendi rekorunu kırdı.

Güneş enerjisiyle çalışan küçük bir uydu izleyicisi taşıyan erkek kuş, 17 Eylül'de Alaska'dan ayrıldı ve 27 Eylül'de Avustralya'ya varan destansı yolculuğa imza attı.

4BBRW olarak bilinen erkek kuş, Yeni Zelanda'da kıyılarına doğru ilerlerken, Pasifik'ten esen rüzgarlar onu dolambaçlı yoldan gitmeye zorladı.

Kuşun Avustralya'dan da ayrıldığı ve Tasman Denizi'ni geçtiği belirtildi.

İç organlarını küçültebiliyor

Godwit kuşunun erkek türü yaklaşık 400 gram kadar ağırlığa sahip.

Uzun uçuşlardan önce yumuşakçalar, solucanlar ve böceklerle besleniyorlar ve boyutları genellikle iki katına kadar çıkıyor. Yüklerini hafifletmek için iç organlarını küçültebiliyorlar.

Uzun, sivri kanatları ve şık şekli nedeniyle bazı uzmanlar tarafından bir jet avcı uçağına benzetiliyorlar.

Godwit kuşları Alaska'da ürüyorlar, ancak yazı Yeni Zelanda ve Avustralya'da geçiriyorlar ve 22 yıllık ömrünü bu iki bölge arasında tamamlıyorlar.

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11/11/2021 10:52